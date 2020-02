Kommune strammer grebet om pjækkeri

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 18. februar 2020 - 16:13

Fra nu af skal forældrene eller elever melde fravær ved sygdom inden skoledagens start.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Qeqqata Kommunia, der vil arbejde for at mindske fraværet i folkeskolerne.

Hvis skolen ikke modtager en udmelding om fravær, vil skolen give forældrene besked om, at eleven ikke er mødt i skolen, oplyses det.

Højt elevfravær

- Ifølge skolernes kvalitetsrapport i november 2019 viser tallet, at enkelte skoler har for højt elevfravær og det blev besluttet, at der skal gøres noget for at nedsætte fraværet. Som en del af Qeqqata Kommunias indsatsområde ”Respekt for skolen og hinanden” vil kommunen nedsætte fravær for både lærere og elever, meddeles det.

Hvis eleverne ikke melder sig syg, så kontakter skolen forældrene.

- Det er afgørende for at have respekt for skolen og hinanden, at forældre og elever melder fravær samme morgen. Sådanne regler gælder også på arbejdsmarkedet og i andre af livets gøremål. Det er derfor uheldigt, hvis skolernes fraværsregler ikke afspejler dette, lyder det fra kommunen.