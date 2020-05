Kommune sender regning til Danmark: Kræver kæmpe beløb tilbage

Redaktionen Torsdag, 14. maj 2020 - 10:19

Qeqqata Kommunia mener, at kommunen i en årrække har betalt for domsanbragte borgere i Danmark uden, at der var lovhjemmel til det. Derfor kræver kommunen nu over 21 millioner kroner tilbagebetalt for anbringelse af de pågældende personer, som døjer med vidtgående psykiske handicaps.

Endnu venter kommunen dog på svar fra Danmark:

- Vi har endnu ikke modtaget en reaktion fra de danske kommuner, bekræfter direktør i velfærdsforvaltningen, Nike Berthelsen.

Juridisk opbakning

Han oplyser uddybende, at han har indhentet oplysningerne fra sine chefer på området og bruger deres informationer i sine svar til AG.

- Men I mener altså, at I har krav på 21 millioner kroner i refusion?

- Ja!

Sagen er i sin substans lidt snirklet. Kort fortalt går den ud på, at når domsanbragte er dømt efter den danske straffelov – og ikke af en grønlandsk ret – er det den danske kommune, som skal betale regningen.

Det er i hvert fald den juridiske konklusion, som både Departementet for Sociale Anliggender og Qeqqata Kommunia nu når frem til.

Læs hele historien i AG – få adgang herunder: