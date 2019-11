Kommune sætter fokus på arbejdsmiljøet

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 06. november 2019 - 15:59

Resultatet for undersøgelsen viser, at der er en høj arbejdsglæde samt høj loyalitet blandt medarbejderne ved Qeqqata Kommunia.

Det fremgår af referatet fra det seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Kommunen har brugt 218.000 kroner på undersøgelsen, der løb fra 26. februar frem til 11. juni. Det samlede pris for undersøgelsen var i alt på 159.000 kroner, mens 'APV' (psykisk & fysisk arbejdsmiljø) i forbindelse med trivselsundersøgelse, var på i alt 59.000 kroner.

Her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Ennova, som stod for undersøgelsen, er et konsulentfirma som giver organisationer og ledere mulighed for at forbedre medarbejder- og kundeoplevelsen gennem dokumenteret, kortfattet og engagerende rådgivning.

Qeqqata Kommunia vil gentage trivselsundersøgelsen om to år i 2021 for at se, om kommunen har formået at skabe et bedre arbejdsmiljø.