Kommune Qeqertalik: Nu bliver B-17 i Qeqertarsuaq sat til salg

Jensine Berthelsen Fredag, 03. marts 2023 - 07:46

Forud for kommunalbestyrelsens beslutning om at sælge B-17 har kommunens to stående udvalg truffet samme beslutning lige efter hinanden tilbage i juni 2022.

Men nu skulle den være god nok, for Sermitsiaq.AG erfarer at Kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik, tirsdag den 28. februar, har vedtaget at kommunens bygning B-17 i Qeqertarsuaq skal udbydes hurtigst muligt og at den skal sælges til højest bydende. Men det er altså ikke første gang den beslutning er taget og alligevel har bygningen endnu ikke været på markedet.

Udvalget Inua tilsidesatte udvalget Inoqarfiks beslutning

Kommunalbestyrelsesmedlem Otto Jeremiassen (S) har tidligere overfor Sermitsiaq.AG fortalt at udvalget Inoqarfik (teknisk udvalg) tilbage i starten af juni sidste år har godkendt at leje bygningen ud til virksomheden Nukariit Qeqertarsuaq ApS.

Men umiddelbart efter udvalgets beslutning trådte det mere magtfulde udvalg Inua (økonomiudvalget) til den 14. juni og ændrede på den ellers trufne beslutning. Udvalget Inua besluttede nemlig at ejendommen skulle sættes til salg til højest bydende i stedet for at lejes ud. Men bygningen har endnu ikke været i offentligt udbud. Nu er forklaringen at det alene er kommunalbestyrelsen der kan træffe beslutninger om udleje/sælge kommunale bygninger.

Borgmester Ane Hansen (IA) forklare til Sermitsiaq.AG, at det altid i sidste ende vil være økonomiudvalget der står til ansvar for økonomiske dispositioner i kommunen i henhold til kommunalbestyrelsens beslutninger, hvorfor udvalget kan anmode kommunalbestyrelsen om at træffe beslutninger om udlejning eller salg af kommunale bygninger.

- I henhold til styrelsesloven skal udvalget Inua forvalte kommunens indtægter og udgifter, og skal således til enhver tid stå til ansvar i forhold til kommunalbestyrelsen og i henhold til lovgivningen. Det skal hertil også siges at det kun er Kommunalbestyrelsen, dr kan træffe beslutning om hvorvidt kommunale bygninger skal udbydes til leje eller salg. Derfor kan vi ikke handle anderledes, forklarer borgmester Ane Hansen (IA) overfor Sermitsiaq.AG.

Adspurgt om hvorfor det har taget kommunen så lang tid at sætte bygningen til salg, forklarer borgmester Ane Hansen at udvalgsbehandlingen først hos Inoqarfik og siden Inua har skabt tvivl om hvordan sagen skal håndteres og at sagen derfor har været under forberedende behandling i flere omgange, ligesom kommunen selv har brugt bygningen som depot.

Flere har vist interesse for B-17

Borgmester Ane Hansen fortæller, at der er flere virksomheder, der har vist interesse for netop bygningen B-17:

- Vi kan ikke forskelsbehandle nogen, og i dette tilfælde med B-17 i Qeqertarsuaq har flere virksomheder udvist interesse for at købe bygningen. Det er derfor vi har besluttet at sætte bygningen til salg i form af offentligt udbud, hvor den højest bydende kan købe bygningen, forklarer Ane Hansen.

Dermed er der udsigt til at virksomheden autoværkstedet Nukariit Qeqertarsuaq ApS får kamp til stregen om at købe bygningen. Og det på trods af at de gennem snart et år har brugt tid og kræfter på at opnå en leje eller købsaftale med kommunen.

Anders Broberg, der sammen med sin bror ejer og driver virksomheden Nukariit Qeqertarsuaq ApS, og som er meget interesseret i at flytte virksomheden ind i B-17, har tidligere overfor Sermitsiaq udtrykt frygt for at have udført forgæves indsats som andre virksomheder får fordel af.

Anders Broberg har i den forbindelse gjort opmærksom på at virksomheden kan blive tvunget til enten at lukke og slukke eller flytte til en anden kommune.

Udsigt til hurtig handel

Borgmester Ane Hansen bekræfter overfor Sermitsiaq.AG at det offentlige udbud og salget af bygningen vil ske i henhold til de indstillinger som kommunens administration har givet overfor kommunalbestyrelsen:

Ja, vi har i kommunalbestyrelsen valgt at følge direktionens indstillinger om hvordan og hvornår bygningen bliver sat i udbud og senere solgt til højest bydende. Det betyder at vi senest i starten af maj skal have handlen i hus og dermed give bygningen til den nye ejer, forklarer Ane Hansen.