Kommune Qeqertalik opretter et herberg

redaktionen Mandag, 01. april 2019 - 09:03

Hjemløse i Aasiaat skal have hjælp til at klare sig gennem frostkolde nætter.

Kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik har nemlig vedtaget forslaget om oprettelse af et herberg.

- Jeg er godt tilfreds med og er lettet over at, vi fra vores kommune, i stedet for at være passive på problemet, gør denne indsats. Det er et vigtigt led i hjælpen til borgere, der på baggrund af forskellige problemer er blevet hjemløse, kan hjælpes til at få et almindeligt liv i eget hjem, siger borgmester Ane Hansen (IA) i en pressemeddelelse, der opfordrer alle kommuner til at etablere herberge. For i øjeblikket er det kun Nuuk, der har et herberg til hjemløse.

Ifølge folkeregisteret i Aasiaat er der er i alt 24 hjemløse borgere i Aasiaat, og siden arbejdet påbegyndte, er der ved undersøgelse blevet konstateret at der også findes registrerede hjemløse borgere i Qasigiannguit og Kangaatsiaq.