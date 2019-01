Kommune Qeqertalik har fået sygefraværet ned

Walter Turnowsky Onsdag, 02. januar 2019 - 11:57

Det er lykkedes at få det høje sygefravær i Kommune Qeqertalik ned ved en målrettet indsats. Det siger borgmester Ane Hansen (IA) i sin nytårstale.

Kommunen har i det forgangne år gennemført en række undersøgelser, og de viste blandt andet, der var et problem med sygefraværet.

- Vi har også konstateret at der plejede at være 150 syge medarbejdere i snit hverdag ud af 1000 medarbejdere i Kommune Qeqertalik, da vi undersøgte personaleområdet og at det kostede op mod 75 millioner kroner om året for Kommune Qeqertalik, sagde Ane Hansen (IA).

- Efter endt afklaringsarbejde begyndte vi at forbedre arbejdsmiljø og ansættelsesvilkår. Vi kan nu se at der bliver mindre sygefravær hver dag. De eksempler jeg har nævnt viser, at visionen om at bruge borgernes penge mere sikkert og fornuftigt i Kommune Qeqertalik, kan lykkedes ved at lægge planer i stedet for at spare – vi er åben for henvendelser fra andre offentlige virksomheder, såfremt de skulle ønske sig at indhente inspiration omkring indførelse af arbejdsmetoder, der giver lavere udgifter i de offentlige virksomheder.

Ane Hansen sagde samtidigt, at det ikke er alle opgaver, som kommunen kan løfte alene.

- Under vores afklaringsarbejde i løbet af året konstaterede vi, at børn og unge er begyndt at sniffe, indtage alkohol, euforiserende stoffer og ryge i alt for tidlig en alder og har mulighed for at anskaffe dem meget let. Vi bør nedbringe disse tendenser betydeligt i de næstkommende år. Vi rækker vore hænder ud til mor, far og bedsteforældre i Kommune Qeqertalik for samarbejde omkring vores børn og unge mennesker, lød det fra Ane Hansen (IA).