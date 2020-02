Kommune Qeqertalik vil være en del af verdenssamfundet

redaktionen Søndag, 09. februar 2020 - 10:59

De arktiske borgmestres forum, Arctic Mayors Forum (AMF), blev etableret sidste år i Akuyeri i Island og er et forum for arktiske borgmestre, der stammer fra landene i Arktis.

Borgmester i Kommune Qeqertalik, Ane Hansen (IA), samt borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen (IA), var med til at etablere dette forum, skriver Sermitsiaq.

Formålet med Arctic Mayors Forum er at gøre Arktis mere synligt i et internationalt perspektiv, især indenfor bæredygtighed og politiske spørgsmål, samt at gøre opmærksom på, at lokalsamfund i de forskellige egne af Arktis, enkeltvis og hver især har egne mål og værdier, som borgmestrene håber på, de kan nå hurtigere ved at samarbejde i dette forum.

– Vi kan godt se, at det er en god ide for os at være med i forummet. Ved at være med i forummet kan vi give de unge en mulighed for at studere i andre lande, hvor kontakten til andre arktiske lande kan være en fordel for os. Der er mange kommuner i Arktis, der har store universiteter, som vi kan få fordel af at være venner med, siger Ane Hansen til Sermitsiaq.

