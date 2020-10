Kommune Qeqertalik aflyser filmvisning

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 22. oktober 2020 - 11:37

En dokumentar af Christian K. Elsner, der handler om guitarist og sangskriver, Kâle Sivertsen, ”Sinnattoraangama Takusarpagit” skulle efter planen vises i Aasiaats forsamlingshus i aften klokken klokken 19.00 og klokken 20.30.

Kommune Qeqertalik vælger nu at aflyse arrangementet på grund af et tilfælde af corona i byen. det oplyser Kommune Qeqertalik på sin Facebookside. Filmen vil ifølge kommunen blive vist på et senere tidspunkt.

Dokumentaren skal fortsat vises i de andre planlagte byer og bygder.

En person i Aasiaat er konstateret med COVID-19 i Aasiaat. I den forbindelse har Landslægeembedet valgt at informere Inatsisartuts Finans- og skatteudvalg om at være i hjemmekarantæne, da den smittede er et nært familiemedlem af en delegation, som finansudvalget har holdt møde med i denne uge.