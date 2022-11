Kommune og politi advarer: Farligt og forbudt at færdes på isen

Anders Rytoft Torsdag, 10. november 2022 - 16:50

Selvom dristige sjæle kunne fristes til at bevæge sig ud på frosne søer og vandløb, så oplyser brandfolk og beredskabstjenesten i Kommune Kujalleq, at det er forbudt. Det gælder over alt i kommunens byer og bygder. Årsagen er ikke overraskende: Isen er endnu ikke sikker nok.

Det fremgår af kommunens hjemmeside, men det gælder ikke kun her.

Grønlands Politi oplyser på deres side på Facebook, at søer og vandløb i hele landet er begyndt at fryse til, men at det mange steder er usikkert at færdes på isen.

Politiet advarer imod, at både børn og voksne bevæger sig ud på frosne søer og vandløb. Grønlands Politiet opfordrer forældre til at tale med deres børn om, at det kan være farligt at færdes på isen.