Kommune opretter værested for udsatte børn

redaktionen Lørdag, 24. oktober 2020 - 10:55

Som en del af Qeqqata Kommunia og Styrelsen for Forebyggelse og Sociale forholds samarbejde, oprettes der værested i Sisimiut for børn og unge.

Værestedet er en del af det tværgående grønlandsk-dansk samarbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland, fremgår det i en pressemeddelelse fra Qeqqata Kommunia.

Trygt sted for børn

Værestedet har lokaler i fritidshjemmet Naasoq og holder åbent hver anden fredag, i forbindelse med lønudbetaling, fra kl 20:00 til 10:00 næste morgen. Værestedet blev åbnet fredag sidste uge.

- Vi ser, at der er et behov for disse væresteder, hvilket er en ærgerlig erkendelse. Men netop derfor er denne indsats et vigtigt led mod en bedre fremtid for børn og unge. Her tilbydes de et trygt sted at være, og et sted at sove eller spise hvis de har brug for det. Jeg håber selvfølgelig, at alle der har behov, vil benytte sig af værestedet her i Sisimiut, siger Udvalgsformand for Velfærdsudvalget, Hans Frederik Olsen (S), i pressemeddelelsen.

Børn under 18 år

Formålet med værestedet er at sikre, at udsatte børn og unge har et trygt sted at være, særligt i weekender efter lønudbetaling. Værestedet er et tilflugtssted, hvor børn er i sikkerhed. Der er mulighed for at overnatte, få et måltid mad samt at tale med en ansvarlig voksen.

- Målgruppen for værestedet er alle børn og unge under 18 år, der står i en situation hvor de har brug for at være et sted om aftenen/og eller natten. Børn der er påvirkede af rusmidler har også mulighed for at sove rusen ud i afsides rum på værestedet, lyder det fra kommunen.