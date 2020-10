Kommune opfordrer: Unge skal gå tidligt hjem

Thomas Munk Veirum Søndag, 04. oktober 2020 - 09:37

Børn under 13 bør være hjemme klokken otte om aftenen. Unge mellem 13 og 16 år bør være hjemme senest klokken 22.

Det er meldingen fra Forebyggelsesudvalget i Kommune Kujalleq. Med opfordringen ønsker udvalget at forebygge, at unge udvikler et misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer.

Udvalget fortæller i en pressemeddelelse, at man desuden har besluttet at oprette en natteravnsordning i Qaqortoq, der skal tale med unge i byen, som er på gaderne om aftenen.

Efterlyser frivillige

Natteravnene skal også være med til at få børn og unge under 16 til at gå tidligt hjem, skriver udvalget.

Kommunen har dog brug for frivillige til opgaven:

- Under vores igangværende arbejde med forebyggelse efterlyser vi samarbejdspartnere. Frivillige, der kunne være interesseret i et samarbejde, kan henvende sig til undertegnede i forebyggelsesafdelingen i Qaqortoq.

- Jeg håber, at der kommer henvendelser, efter som vi vil kunne deltage aktivt i et tidlig indsats over for vores børn ved fælles hjælp, siger Helga Nielsen, der er chef i forebyggelsesafdelingen i kommunen.