Kommune opfordrer til ekstra transportskib til Uumannaq

Walter Turnowsky Lørdag, 23. november 2019 - 15:22

Avannaata Kommunia opfordrer nu RAL til at sende et ekstra transportskib til Uummannaq for at få tømt frysehusene mens der endnu er isfrit.

Det sker på baggrund af en henvendelse fra Avannaa Seafood. Lagrene risikerer nemlig eller at blive fyldt op, og dermed vil indhandlingen og forarbejdningen af fisk ligge stille.

- Vi har erfaret, at sidste skib til transport af fiskeprodukter fra Uummannaq afgar den 11. december 2019. Dette vil betyde, at byens fabrikker snart vil blive nødsagt til at stoppe indhandlingen af fisk på grund af fyldte fryselagre, skriver bormester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen i en pressemeddelelse.

- Nu hvor havet fortsat er isfrit vil det vare enormt ærgerligt, hvis muligheden for fortsat indhandling af fisk indstilles, og hvor mange familier, der er afhængige af fiskeriet, rammes.

- Tidligere har det været muligt for RAL at indsaette transportskibe uden om masterplanen. Derfor opfordrer vi fra Avannaata Kommunia Royal Arctic Line om at indsatte et transportskib, så mange familier og byens fiskefabrikker undgår at blive ramt på grund af indhandlingsstop.