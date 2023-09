Kommune vil have nyt våbenskjold: Borgere kan stemme om næsten ens våbenskjold

Jensine Berthelsen Søndag, 03. september 2023 - 13:25

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har besluttet, at kommunevåbnet skal tilpasses og ønsker, at borgerne bliver inkluderet på valget af det nye. Derfor sendes det kommende kommunale våbenskjold til afstemning hos borgerne i Sydgrønland.

Afstemningen foregår i perioden 1.september 2023 – 31. oktober, og det våbenskjold, der får flest stemmer, vil blive Kommune Kujalleqs våbenskjold.

Næsten ens - dog med en lille forskel

Der er tre valgmuligheder, som borgerne skal forholde sig til:

Mulighed A er en grøn våbenskjold med vædder og stjerner

Mulighed B er den eksisterende våbenskjold

Mulighed C er en grøn våbenskjold med vædder og blomster

Det er bemærkelsesværdigt, at mulighed A og C er næsten ens. Der er dog en lille forskel. Ved mulighed A er det stjerner, der markerer antallet af byer og bygder i den sydgrønlandske kommune, og ved mulighed C er det blomster, der ligeledes markerer antallet af byerne og bygderne.

Børnene kan stemme med

Borgere kan afgive stemme ved kommunens Sullissivik; man kan kun afgive sin stemme 1 gang, og denne gang har børnene helt ned til 1. klasse mulighed for at stemme.

- Når du skal til at afgive din stemme, skal du skrives op ved Sullissivik, så får du afleveret en stemmeseddel, hvor du så stemmer, hvilket du ønsker at stemme på (A-B-C), stemmesedlen skal placeres i stemmeboksen, lyder opfordringen fra Kommune Kujalleq.

Kommune Kujalleq har lanceret afstemningen på kommunens Facebookside, her er der mere end 100, der allerede har tilkendegivet deres uforbeholdne mening. Mange af kommentatorerne mener, at kommunen vil spilde penge i stedet for at forbedre borgernes livsvilkår.