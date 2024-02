To Siumut-medlemmer smækker med døren i Kujalleq

Jensine Berthelsen Onsdag, 21. februar 2024 - 14:05

- Vi, Simon Simonsen og Karen Marie Kyed Frederiksen, skal hermed med dette brev erklære, at vi har besluttet, at vores medlemskab i Siumut ophører med øjeblikkelig virkning.

De to forklarer, at der igennem længere tid ikke har været nogen form for sammenhængende samarbejde de folkevalgte imellem, ligesom der ikke er nogen fælles planlægning af det politiske arbejde.

- Vi har igennem længere tid savnet fællesskabet, vi har valgt at søge en mere løsningsorienteret platform for vores politiske arbejde, hvor vi også kan bruge vores styrker mere målrettet, end hvad vi hidtil har oplevet i partiet.

- Siumut har ellers haft et kendetegn, der viser fællesskab og samarbejde om fælles målsætninger, og den har vi savnet igennem lang tid, og det er hovedårsagen til vores beslutning om at fratræde fra partiet.

Giver ikke slip på deres sæder i kommunalbestyrelsen

Begge udtrædere fra partiet Siumut vil dog fastholde deres position som folkevalgte:

- Vi er kede af, at vi har måttet handle som vi gør, men vi er opsatte på, at vi vil kunne opnå resultater for jer, vores vælgere, for vi er glade for at tjene jer og vi kæmper målrettet for at opnå det bedste resultater for jer.

Begge erklærer, at de i første omgang vil arbejde som løsgængere.

De to har i deres udtrædelsesbrev til Siumut, ikke peget på konkrete problemstillinger, der har kulmineret i deres udtræden fra partiet.

Simon Simonsen har udover sit virke i kommunalbestyrelsen også tidligere været medlem af Inatsisartut og Naalakkersuisut for Siumut.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få kommentarer fra de to udbrydere samt formanden for Siumut.