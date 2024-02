Kommune Kujalleq: Folkeafstemning om deling af kommunen på vej

Jensine Berthelsen Fredag, 16. februar 2024 - 07:45

Onsdag den 14. februar blåstemplede kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq et forslag om en folkeafstemning om hvorvidt, Nanortalik skal blive til en selvstændig kommune igen.

Forslaget blev fremsat af kommunalbestyrelsesmedlem Anders Olsen (S). Hans forslag er en kulmination af en årelang ønske fra borgerne i Nanortalik, der mener at Nanortalik og de tilhørende bygder samt fåreholdersteder fortjener at blive selvstændig kommune igen.

Initiativgruppen, der har iværksat debatter og underskriftsindsamlinger i byen Nanortalik, dennes bygder og fåreholdersteder fortæller, at hele 83 procent af de stemmeberettigede i den gamle kommune har skrevet under på kravet:

- Det må siges at være en meget klar melding fra borgere i Nanortalik, bygder og fåreholdersteder, når hele 83 procent af de stemmeberettigede borgere skriver under på kravet om, at Nanortalik skal blive egen kommune igen. Der er 1.138 stemmeberettigede, og ud af disse har 953 borgere skrevet under på kravet, fortæller en af initiativtagern, Minik Serano Frederiksen overfor Sermitsiaq.AG.

Følelsesladet debat

Der var enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer, som efterlyste fakta om hvorvidt Nanortalik vitterligt er blevet forsømt af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq, men ellers var der bred enighed om at få iværksat en folkeafstemning.

Kommunalbestyrelsens økonomi- og erhvervsudvalg indstillede ellers til, at man skulle vente på resultatet af tilfredshedsundersøgelsen af kommunesammenlægningen, før man tager stilling til, hvorvidt der skal en folkeafstemning om Nanortaliks udtrædelse fra Kommune Kujalleq.

Men borgmester Stine Egede (IA) forklarede, at hendes parti har valgt at imødekomme de mange mennesker, der har skrevet under på kravet om en kommunal skilsmisse, og at hendes parti derfor har valgt at se bort fra økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling.

Efter en timelang og til tider meget følelsesladet debat, nåede hele kommunalbestyrelsen frem til en konklusion om at der skal ske en folkeafstemning.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få svar på formuleringen af afstemningstemaet, hvornår borgerne kan forvente afstemningen og om det er borgere i hele kommunen eller kun borgere i Nanortalik, der kan deltage i den kommende afstemning.