Kommune Kujalleq har store planer for Narsarsuaq: Skal have innovationshus

Jensine Berthelsen Onsdag, 30. august 2023 - 14:46

Naalakkersuisut har onsdag godkendt at bygningen B-30 i Narsarsuaq, bliver overdraget vederlagsfrit til Kommune Kujalleq.

Borgmester Stine Egede (IA) er glad for de fremskridt, der er omkring forberedelserne til Narsarsuaqs omstilling til en decideret bygd og ikke en lufthavnsbygd:

- Vi er selvfølgelig glade for at få overdraget bygning 30, men kommunens overtagelse af B-30 er blot et konkret skridt til vores store planer for Narsarsuaq´s fremtid, fortæller Stine Egede (IA) til Sermitsiaq.AG.

Bygningen B-30 skal ifølge Stine Egede (IA) bruges som administrationsbygning samt innovationshus:

- Forskere er meget interesseret i at leje sig ind i bygningen for at bruge det som base for deres forskning, og der vil stadig være lokaler til andre formål samtidigt med at dele af bygningen også vil blive brugt til innovation og erhvervsaktiviteter, forklarer Stine Egede.

Store vejprojekter

Ud over overtagelsen af B30, er der lige nu store vejprojekter på tegnebrættet.

Stine Egede fortæller, at det enestående og naturskønne område, som Narsarsuaq kan byde på er meget efterspurgt. Derfor har kommunalbestyrelsen sagt god for store vejprojekter i og omkring Narsarsuaq.

Sydgrønland ved Narsarsuaq-området har nemlig samme potentiale som den populære turistdestination Eqi ved Ilulissat, der har en meget livlig gletsjer.

Kan blive vildere end Eqi

Stine Egede mener, at hvis turismeprojektet kan blive udviklet rigtigt, så kan det blive endnu vildere end Eqi, for gletsjeren ved Narsarsuaq kælver mindst lige så meget:

- Det er derfor vi vil have udbygget infrastrukturen og få etableret en vej til gletsjerområdet, for potentialet er meget stort, siger Stine Egede til Sermitsiaq.AG og fortsætter:

- Vi manger også en bro til elven, der skal forbinde Narsarsuaq til fåreholderstederne og Qassiarsuk. Når den er etableret vil der i sommermånederne være vejkontakt mellem bygden og det omgivende landbrug, også her er der mange muligheder der vil åbne sig, så lige nu er fokus rettet på at give bygden en god infrastruktur, slutter borgmester i Kommune Kujalleq, Stine Egede (IA).