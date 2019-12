Kommune Kujalleq vil kombinere nyt rådhus med kulturhus

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 20. december 2019 - 11:30

I samarbejde med det rådgivende arkitekt- og ingeniørfirma Masanti er Kommune Kujalleq i fuld gang med afdækningen af de kommunale forvaltningers behov samt hvorledes et Kulturhus kan indgå i projektet som en integreret del.

- Der har gennem flere år været problemer med blandt andet skimmel i rådhuset i Qaqortoq. Til trods for gentagne forsøg på at komme dette problem til livs, har det vist sig mest hensigtsmæssigt at rive det eksisterende rådhus ned og bygge et nyt, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Aktivt rådhus

Denne behovsanalyse forventes at være færdig i starten af 2020, hvorefter der foruden inddragelse af borgere og interessenter udarbejdes et byggeprogram samt eventuelt en arkitektkonkurrence, oplyses det.

- I forbindelse med projekteringen af et nyt Rådhus i Qaqortoq har vi fundet det vigtigt, at Rådhuset skal være et aktiv for borgerne, og at det ikke en bygning, der blot er i brug otte timer om dagen. Derfor har vi sat os som mål, at bygningen også skal kunne rumme et Kulturhus som en integreret del af Rådhuset, så der er liv i bygningen fra morgen til aften, siger borgmester i Kommune Kujalleq Kiista P. Isaksen i pressemeddelelsen.

Klar om fire år

Med et nyt rådhus vil alle forvaltninger kunne samles under samme tag i modsætning til nuværende, hvor fire af kommunens forvaltninger er placeret i forskellige bygninger rundt omkring i byen.

- Der vil i løbet af første halvdel af 2020 ske inddragelse af borgere og andre interessenter som led i den videre projektering af Grønlands første kombinerede Råd- og Kulturhus, lyder det fra Kommune Kujalleq.

Det nye Råd- og Kulturhus forventes at kunne være klar i slutningen af 2023 eller i starten af 2024.