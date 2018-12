Kommune Kujalleq har nu erhvervsråd

Redaktionen Søndag, 16. december 2018 - 09:31

Erhvervsrådet blev oprettet under den stiftende generalforsamling, fredag den 14. december.

Mødedeltagerne valgte Rasmus Christian Rasmusen som formand for rådet. Ud over borgmesteren blev følgende medlemmer valgt til rådet: Poul Erik Frederiksen fra Nanortalik, Johan Arne Fleischer fra Qaqortoq, Pavia Fontain fra Narsaq og Storch Lund fra Narsarsuaq.

Udviklingsplan vigtigst

Den vigtigste opgave for Erhvervsrådet er at lave en udviklingsplan inden for erhvervs- og arbejdsområdet i Kommune Kujalleq.

- Siden jeg blev borgmester har det været vigtigt og altid været et mål for mig at opnå en overordnet udvikling, derfor er jeg meget glad for, at der nu er medlemskab i erhvervsrådet fra Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq og ikke mindst fra Narsarsuaq, siger Kiista P. Isaksen.

Den udnævnte formand Rasmus Christian Rasmussen har boet og haft virksomhed i Qaqortoq i 35 år, hvor han i dag driver virksomheden 60º North, der varetager opgaver i hele landet.

Klar til at tage roret

- Det er vigtigt for mig at vende udviklingen i Sydgrønland mod en positiv retning gennem et godt samarbejde, derfor er det vigtigt med et tæt samarbejde mellem virksomhederne og ledelsen. Jeg glæder mig og er klar til at tage roret i erhvervsrådet, siger Rasmus Chr. Rasmussen.