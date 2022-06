Kommune Kujalleq efterlyser bedre samarbejde

Redaktionen Lørdag, 25. juni 2022 - 11:13

Ifølge Strategien for Landbrug fra 2021 til 2030 ønsker Naalakkersuisut, at Grønland bliver mere selvforsynende på fødevareområdet, og at landbrugserhvervet spiller en vigtig rolle i den sammenhæng.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Selvom Naalakkersuisut erkender, at landbrugerne står i en svær situation, og at de i dag ikke klare sig uden tilskud fra det offentlige, slår man fast, at strategiplanen skal danne grundlag for igangsættelse af initiativer, der skal fremme både produktiviteten og økonomien i landbruget igennem en langsigtet handlingsplan.

Men Naalakkersuisut har indtil videre ikke formået at udarbejde en handlingsplan, som blandt andet skal komme det økonomisk nødlidende landbrugserhverv til undsætning, mener borgmesteren i Kommune Kujalleq, Stine Egede, Inuit Ataqatigiit, der samtidig efterlyser et tættere politisk samarbejde mellem Naalakkersuisut og kommunen.

