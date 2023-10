Resultater klar fra borgerinddragelse om historisk sted

Thomas Munk Veirum Mandag, 02. oktober 2023 - 10:47

Bed&Breakfast, luksushotel eller mad- og kulturhus. Adskillige forslag har gennem årene været i høring, men stort set alle er blevet udsat for hård kritik. Og derfor er ingen af forslagene om udvikling af Nuup Saava og det nærliggende område Spækhusnæs blevet vedtaget.

Kommuneqarfik Sermersooq besluttede derfor at begynde forfra og har gennemført en undersøgelse af, hvad borgere i Nuuk har af ønsker til Nuup Saava og Spækhusnæs.

Ifølge kommunen er processen nu afsluttet, og den har blandt andet indeholdt interviews, børne-workshops, borger-workshops og fokusgrupper.

Nuup Saava Kommuneqarfik Sermersooq skriver om Nuuq Saava: Nuup Saava er et af Nuuks mest kendte vartegn, og er ikke bare velbesøgt af både lokale og turister, men har en stor historisk betydning for både Nuuk og resten af Grønland. Nuuk lange historie begynder omkring Nuup Saava, hvor man både finder bygrundlæggeren Hans Egedes Hus fra 1728, Grønlands Nationalmuseum samt Vor frelsers Kirke, som har fungeret som domkirke siden 1849. Området spiller derfor en helt naturlig rolle i fortællingen om Grønland, kolonisering og lokalbefolkning. Den dag i dag danner området stadigvæk ramme for en række populære begivenheder – Herunder Nationaldagen.

I kommunens præsentation af resultaterne fremgår det, at hele 64 procent af de adspurgte i en spørgeskemaundersøgelse mener, at Spækhusnæs skal være et rekreativt område med fokus på børn og familier.

Kun lille opbakning til kulturhus

Kun 22 procent af de adspurgte mener, Spækhusnæs skal give mulighed for opførelse af offentligt fælleshus eller kulturhus.

Kommuneqarfik Sermersooq skriver på sin hjemmeside, at borgerinddragelsen har kastet flere gode idéer og initiativer af sig:

- Processen omkring fremtidens Nuup Saava har haft stor prioritet for os, fordi området, netop er af stor betydning for mange af Nuuks borgere.

- Derfor har det været helt naturligt, at række ud til borgerne, for at lytte til deres ønsker og holdninger til området. Det har heldigvis resulteret i nogle meget gode input, som både vi i kommunen og ikke mindst borgerne kan være stolte over, udtaler Plan og Myndighedschef i Kommuneqarfik Sermersooq, Runa Sværd.

Politikerne nu skal tage stilling til den videre proces. Forslagene kan ses på kommunens hjemmeside.