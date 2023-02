Kommune hjælper familier med få midler til at komme på ferie

Anders Rytoft Torsdag, 02. februar 2023 - 10:44

Kommuneqarfik Sermersooq opfordrer hvert år mindrebemidlede borgere til at søge rejselegater - og i år er ingen undtagelse.

Alle borgere i Kommuneqarfik Sermersooq har mulighed for at sende en ansøgning inde på kommunens hjemmeside. Fristen udløber 31. marts.

Rejselegaterne skal ifølge kommunen forebygge negative konsekvenser ved isolation og bidrage til internationalt udsyn ved at give borgere mulighed for at realisere deres rejseønsker i og uden for Grønland.

Kriterierne for tildelingen af rejselegatet lyder blandt andet: at rejsen skaber eller bibeholder samhørighed mellem familimedlemmer, at rejsen giver indsigt i en anden kultur samt Grønlands kulturelle mangfoldighed.

Høj prioritet

Sidste år ansøgte 77 borgere om et rejselegat. Kommunen oplyser, at 54 fik støtte fra puljen på i alt 759.000 kroner.

Kommunen oplyser, at hver ansøger vil blive behandlet seriøst af bestyrelsen for rejselegat. Børnefamilier og ansøgere med lavere indkomst bliver prioriteret. Børnefamilier og mindre bemidlede, der ikke har været ude at rejse i fem år, har desuden høj prioritet.

Borgere i Kommuneqarfik Sermersooq kan ansøge HER.