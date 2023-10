Kommune finder ny direktør internt

Kassaaluk Kristensen Fredag, 27. oktober 2023 - 14:15

Qeqqata Kommunia har fundet sin nye kommunaldirektør internt i kommunen. Det bliver i form af Hans Christian Sværd, der har ”et indgående kendskab til organisationen og har erfaringer med ledelsen, hvor han de sidste år har været Stabschef”, skriver Qeqqata Kommunia i en pressemeddelelse.

Han har som stabschef være ansvarlig for staben, bygdernes administrative forhold og borgerservice, samt regionens udvikling.

Hans Christian Sværd afløser dermed Juliane Henningsen, der har siddet på posten som kommunaldirektør siden 15. oktober 2019. Hun har valgt ikke at søge sit job igen.

- Jeg er beæret at blive udnævnt som den kommende kommunaldirektør, og glæder mig til at skulle arbejde med politiske målsætninger som kommunalbestyrelsen har iværksat. Jeg har i snart ni år som stabschef og været med til at udarbejde mange af målsætningerne herunder planstrategierne og andre vigtige projekter, så det bliver spændende at skulle på den anden side af bordet for at forfølge målsætningerne som kommunalbestyrelsen har iværksætter, siger Hans Christian Sværd.

Indtryk på borgmesteren

Borgmester i Qeqqaata Kommunia, Malik Berthelsen (S) roser Hans Christian Sværd, da han har vist gode resultater og gode ledelsesegenskaber som stabschef i kommunen, hvor han viser gode egenskaber i at inddrage medarbejdere i beslutninger.

- Hans Christian Sværd har haft et tæt samarbejde med direktionen i en årrække, hvor han har fået et indgående kendskab til kommunen. Han er blevet valgt fordi han har vist at han kan påtage sig et stort ansvar da han har vist gode resultater når han har fungeret som direktør, siger borgmester Malik Berthelsen.

Hans Christian Sværd overtager stillingen som kommunaldirektør den 15. november.