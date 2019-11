Kommune hæver huslejen for Ini-boliger

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 05. november 2019 - 10:23

På grund af behovet for vedligeholdelse stiger huslejen for Ini A/S-boligerne med to procent i Qeqqata Kommunia.

Det sker fra 1. marts 2020, fremgår det af referatet fra det seneste kommunalbestyrelsesmøde. Siden 2017 er huslejen steget med to procent årligt.

- Kommunens langsigtede plan for udlejningsboligerne, at opnå tilstrækkelige midler til renoveringsopgaven, forudsætter imidlertid ud fra den samfundsmæssige økonomiske udvikling, at der til stadighed er midler til rådighed – og at denne bør fastholdes ved huslejestigninger som for tidligere år, fremgår det.

Fremtidig vedligehold

Lejeforhøjelsen finansierer de løbende driftsudgifter samt indgår i finansieringen af de samlede henlæggelser til fremtidig vedligehold, som omfatter planlagt og periodisk vedligehold, istandsættelse ved fraflytning og lejeledighed samt tab ved fraflytning, oplyses det.

Rimelig forhøjelse

Administrationen vurderer, at de foreslåede huslejestigninger på flerfamiliehus-afdelingerne samt en- og to familiehuse er rimelige.

- Med de foreslåede huslejestigninger vil økonomien være bæredygtig. Administrationen vurderer, at de to en- og tofamiliehusafdelinger i de kommende år vil have et væsentligt vedligeholdelsesbehov. For at sikre boligafdelingerne mod en udhuling af henlæggelserne til de kommende års vedligehold, vurderer administrationen, at der i henhold til økonomiudvalgets beslutning for de sidste par år, fortsat er behov for forholdsvis rimelige lejestigninger på boliger. Modsat fungerer nogle af disse boliger som tjenesteboliger i blandt andet bygderne, så huslejestigningerne bør ikke være alt for høje i forhold til resten af landet.

Huslejerne skal varsles tre måneder før ændringer kan gennemføres, hvorfor de først kan træde i kraft pr. 1. marts 2020