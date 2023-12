Kommune går enegang med ny afgift

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 11. december 2023 - 09:06

Det har været op til kommunerne at beslutte, hvor høj den såkaldte miljø- og vedligeholdelsesafgift pr. krydstogtspassager skal være, hvor loftet var sat til 50 kroner.

Via en oversigt, som Skattestyrelsen har sendt til Sermitsiaq.AG, viser det sig, at Kommune Qeqertalik har undladt at indkræve det tilladte maksimumbeløb.

Ved anløb eller opankring ved Kommune Qeqertaliks 11 lokationer vil det koste 25 kroner per passager i afgift, hvis passagererne vælger at gå i land. Det er halvt så meget, som de øvrige kommuner har besluttet at opkræve, som har øjnet nye og tiltrængte penge.

Den nye kommunale afgift, som tilfalder kommunerne, er øremærket til at skulle bruges til at forbedre eller vedligeholde lokationerne.

Indtægtsvurdering

Da lovforslaget om den nye afgift blev sendt i høring lød vurderingen fra Selvstyret, at kommunerne samlet set ville kunne få cirka fem millioner kroner ved den nye miljø- og vedligeholdelsesafgift, hvis afgiften blev sat til 20 kroner per passager.

Med mere end fordobling – fra 20 til 50 kroner - er kommunernes indtjening også steget betragteligt i forhold til det første lovudspil. Men indtægtsskønnet er behæftet med stor usikkerhed, da man endnu ikke ved, hvor mange krydstogtsskibe og antal passagerer, der vil komme til Grønland i 2024.

Udover afgiften, der tilfalder kommunerne, har Selvstyret indført en passagerafgift på krydstogtsskibe på 50 kroner, hvilket vurderes til at indbringe Landskassen fem millioner kroner ekstra i 2024.

I lovkomplekset om krydstogtsskibene fik de allerstørste skibe på mere end 300.000 bruttotons fordoblet havneafgiften.