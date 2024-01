Kommune får medhold i Højesteret i sag om million-regning for kriminelle

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 16. januar 2024 - 12:27

Kommuneqarfik Sermersooq har tirsdag fået Højesterets ord for, at kommunen ikke er forpligtet til at betale for to udviklingshæmmede, der er dømt for kriminalitet i både Grønland og Danmark.

Det skriver KNR.

Sagen har været årevis undervejs og handler om to personer, der i 2010 blev dømt for blandt andet forsøg på manddrab af retten i Nuuk, og da de er udviklingshæmmede blev de dømt til anbringelse, hvilket skete på institution i Danmark.¨

I 2014 blev de to dømt igen i en ny voldssag, som de begik på deres respektive institutioner og blev igen idømt anbringelse. Anbringelsen af de to er meget bekostelig, og Sermersooq mener sig ikke forpligtet til at betale efter de nye domme.

Det har Højesteret slået fast, at det har Sermersooq ret i.

Det fremgår af dommen følgende:

Lolland Kommune skal til Kommuneqarfik Sermersooq betale 1.199.523 kr. med procesrente fra den 10. februar 2021.

Randers Kommune skal til Kommuneqarfik Sermersooq betale 261.454 kr. med procesrente fra den 10. februar 2021.

Randers og Lolland står ikke alene med regningen

De to danske kommuner frifindes dog for en betydelig del af den regning, som Sermersooq har betalt for de to dømte.

Det skyldes, at institutionen, som de to dømte har været anbragt på, er såkaldt objektivt finansieret. Det vil sige, at udgifterne fordeles mellem alle danske kommuner efter folketal:

- En betydelig del af Kommuneqarfik Sermersooqs betalingskrav mod Lolland Kommune og Randers Kommune angik imidlertid opkrævninger fra Region Sjælland vedrørende anbringelse på Kofoedsminde, der er objektivt finansieret.

- Den opkrævende myndighed, Region Sjælland, havde derfor ikke et krav mod Lolland Kommune og Randers Kommune, som Kommuneqarfik Sermersooq kunne anses for at være indtrådt i. Lolland Kommune og Randers Kommune blev derfor frifundet for krav vedrørende Kommuneqarfik Sermersooqs betalinger til Region Sjælland, skriver Højesteret om dommen.