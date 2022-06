Kommune-chef om million-handel: - Jeg forhandlede en god pris

Thomas Munk Veirum Fredag, 17. juni 2022 - 11:43

I 2019 købte det nu nedlagte byudviklingsselskab Siorarsiorfik - Nuuk City Development (NCD) en hal til 12,5 millioner kroner.

I en forvaltningsrevision nævner Deloitte hal-handlen blandt udvalgte sager i NCD, fordi hallen blev købt af en tidligere nærtstående forretningsforbindelse til den daværende kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen, der i sin egenskab af kommunaldirektør også var bestyrelsesformand i NCD.

Revisor påpegede også, at købet af hallen lå uden for NCD's forretningsplan.

Sælgeren af hallen var John Eliassen, som afviser, at købet var en vennetjeneste, da han havde flere andre mulige købere til hallen. Det har Ekstra Bladet beskrevet.

Det var det billigste

Også Kommuneqarfik Sermersooq afviser, at der var vennetjenester indblandet i handelen. Det fortæller facilitychef Gert Jakobsen, der oplyser, at det var ham, der forhandlede om prisen på hallen.

- Jeg forhandlede en god pris, og jeg undersøgte også andre haller. Det her var det billigste, siger Gert Jakobsen til Sermitsiaq.AG. Han slår fast, at kommunen havde et behov, som hallen kunne opfylde.

Ifølge forvaltningsrevisionen er hallen på 883 kvadratmeter med værksted samt 155 kvm lejligheder og 97 kvm. kontor og frokoststue. Købesummen udgjorde 12,5 mio.kr. svarende til en pris pr. kvm. på 14.156 kr.

Kommuneqarfik Sermersooq er siden handlen selv dykket ned i sagen og har bestilt en ejendomsmæglers vurdering af hallen. Ejendomsmægleren anslår handelsværdien på hallen til at være 12,4 millioner kroner. Vurderingen er lavet i oktober 2021 - to år efter handlen fandt sted.

Professor: Det er efter bogen

Ifølge Gert Jakobsen blev han ikke opfordret af Lars Møller-Sørensen til at købe den konkrete hal. Lars Møller-Sørensen kom først ind i processen, da hallen skulle finansieres.

Her besluttede kommunaldirektøren, at købet skulle foretages i regi af NCD og ikke af kommunen selv. På den måde skulle handelen ikke godkendes af polikerne i Økonomiudvalget.

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, siger til Sermitsiaq.AG, at manøvren med at købe hallen gennem NCD og dermed undgå politisk behandling af sagen er efter lovgivningen.

- Selskabet - i dette tilfælde NCD - kan træffe selvstændige beslutninger, og derfor kommer beslutningen ikke ind i politiske udvalg.

Ikke inhabil

- Det kan opfattes som udemokratisk, men det er ikke ulovligt, siger Per Nikolaj Bukh. Han understreger, at det centrale er, om kommunen havde brug for hallen, og at hallen ikke er dyrere, end hvad kommunen ellers kunne købe.

Med hensyn til, at Lars Møller-Sørensen har siddet i bestyrelse sammen med sælgeren af hallen John Eliassen i selskabet, som ejede hallen, så vurderer Per Nikolaj Bukh heller ikke det som problematisk.

Det skyldes, at Lars Møller-Sørensen udtrådte af selskabets bestyrelse i 2017, og hal-handelen skete først i 2019.

Ekstra Bladet har også kunnet fortælle, at John Eliassen ejer den lejlighed, som Lars Møller-Sørensen bor i i Nuuk. Det alene kan dog ikke gøre Lars Møller-Sørensen inhabil, lyder vurdering fra Per Nikolaj Bukh, der understreger, at Lars Møller-Sørensen kunne have valgt at erklære sig inhabil af forsigtighedsprincip.