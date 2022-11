Kommune advarer: Høj risiko for lækkede personoplysninger

Anders Rytoft Torsdag, 03. november 2022 - 15:09

Nok er Kommune Kujalleqs IT-system normaliseret efter cyberangrebet 15. oktober, men omfanget er endnu ukendt.

Ikke desto mindre advarer kommunen nu om, at cyberangrebet på Kommune Kujalleqs IT-system betyder, at der er høj risiko for, at personoplysninger er tilgået tredjemand.

Det oplyser Kommune Kujalleq i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Cyberangreb lammer kommune

Her fremgår det, at det fulde omfang ikke er kendt på nuværende tidspunkt, men at der fortsat arbejdes på at skabe et overblik over omfanget.

Anbefalinger til borgere

Der vil komme yderligere oplysninger til borgere via kommunens hjemmeside, når omfanget er kendt.

Kommunen anbefaler, at man som borger i Kommune Kujalleq altid er opmærksom på, om man modtager uventede mails, breve og regninger fra ukendte afsendere.

Borgere skal desuden være særligt opmærksom på egen IT-sikkerhed, ved for eksempel at tjekke, hvad ens bank anbefaler om online sikkerhed. Borgere skal også være opmærksom på at bruge MIT ID, når man handler på nettet - og at passwords skal ændres regelmæssigt.