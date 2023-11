Kommune advarer om længerevarende piteraq

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 21. november 2023 - 08:23

Ifølge DMI får Tasiilaq i dag piteraq, hvor vinden tiltager op til stormende kuling til storm fra nordvest med vindstød af orkanstyrke.

Derudover byder vejrudsigten på nogen eller en del sol, og temp. mellem 1 og 5 graders frost.

Piteraq-varslet fra DMI gælder både tirsdag og onsdag.

Kommuneqarfik Sermersooq oplyser på sin hjemmeside, at man har besluttet at lukke skoler, daginstitutioner og offentlige kontorer i Tasiilaq og de omkringliggende bygder begge dage.

Beredskabschef Jes Damgaard Andersen understreger ifølge kommunen, at det er vigtigt forberede sig på stormen.

- Han råder borgerne til at være på et trygt sted, som hos familie, venner eller naboer, inden stormen begynder, og at sikre sig tilstrækkelig forplejning, da der er risiko for, at stormen kan trække ud, skriver Kommuneqarfik Sermersooq.