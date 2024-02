Kommune åbner forsøgsboliger for hjemløse

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 29. februar 2024 - 14:00

15 hjemløse kan nu se frem til tag over hovedet, hvor der samtidig fokuseres på ro i hverdagen for at skabe en mere stabil tilværelse. Det skriver Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside.

Kommuneqarfik Sermersooq har i dag åbnet et boligprojekt, der tager afsæt af Naalakkersuisuts hjemløsestrategi. Projektet hedder Housing-first, hvor det er formålet at skabe ro og stabilitet omkring den udsatte borger, hvor der tilbydes et fast sted at bo for en længere periode.

- En fast bolig bør være udgangspunktet for at hjælpe hjemløse borgere. Med dette projekt er boligen udgangspunktet for at hjemløse kan få den sociale og praktiske støtte, som er nødvendig for at sikre overgangen til og fastholdelse af en permanent bolig, udtaler Naalakkersuisoq for sociale anliggender Jess Svane (S) under åbningen af boligerne.

Individuel bostøtte

Housing first er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren får tilbudt en bolig og samtidig skal modtage individuelt tilrettelagt bostøtte. Tiltaget skal på sigt sikre, at borgeren får en mere stabil hverdag, og redskaber til at klare hverdagen selv.

Formålet med forsøgsordningen er, at borgeren har et fast og trygt sted at bo, og samtidig tilbydes socialstøtte, hjælp til bo-træning og til at varetage egen økonomi, forklarer kommunen.

- De nye boliger er en positiv tilføjelse til de mange gode tiltat, der allerede findes i kommunen. Jeg glæder mig over, at endnu flere udsatte borgere nu kan få et trygt og varmt sted at kalde for ”hjem”, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Avaaraq Olsen.

Pilotprojektet er første forsøg på Housing First i Grønland, og skal samle viden og erfaringer til lignende projekter i andre kommuner.