Kommunalvalg: Vejene skal prioriteres

Trine Juncher Jørgensen Søndag, 04. april 2021 - 10:01

EKSTRA: Nyhedshjemmesiden Sermitsiaq.AG bringer frem til valget en række udvalgte artikler i fuld længde fra mediehusets to landsækkende aviser Sermitsiaq og AG. Det sker ud fra et publicistisk ønske fra ledelsens side om at tilføre vælgerne mest mulig viden og journalistik forud for valget den 6. april. Artiklerne fra aviserne vil ikke blive offentliggjort på nettet samtidig.

Vi bliver flere på vejene. Siden de første biler kom til Grønland i 1950’erne, er det kun opad med antallet af biler. I dag er der registreret over 10.000 motorkøretøjer i Grønland. Og i en by som Ilulissat er der i dag mere end 1.000 biler, varevogne og øvrige motorkøretøjer registreret. Det fremgår af opgørelser fra Grønlands Statistik.

I 2007 var der 399 køretøjer i Ilulissat. Det tal steg til 437 i 2012, 703 i 2016 og endelig 1.010 i 2020.

De mange ekstra biler på vejene skaber køer og udfordringer ikke mindst i morgen- og eftermiddagstrafikken. Det var derfor et emne under kommunalvalgsdebatten i Avannaata Kommunia, der blev holdt i Ilulissat i sidste uge. Her gav en borger udtryk for, at vejene ikke længere passede til indbyggertallet og antallet af biler. Og han spurgte derfor, hvad politikerne ville gøre for at udvide vejene og forbedre parkeringsforholdene samt mindske utrygheden for børnene i trafikken.

– Vi har gjort en del for at forbedre vejnettet allerede, men det er rigtigt, at vi har meget trafik og mange biler i Ilulissat. Vi har virkelig brug for flere parkeringspladser. Når vi får en ny lufthavn, vil det skabe endnu mere trafik, så derfor har vi en række forbedringer på vej også i forhold til fodgængerne, lød det fra Siumuts siddende borgmester Palle Jerimiassen.

Vejkryds og belysning

Atassuts Aqqalu Clasen Jerimiassen gav udtryk for, at vejene bør prioriteres langt højere.

– Det vil koste penge, men forbedringer af vejene skal være en prioritet. Der er flere, der mister sidespejle, og der dyttes meget i trafikken. I kommunen har vi påbegyndt en dialog, for vi kan ikke vente med at udbedre vejene, til vi har en ny lufthavn. Vi må i gang nu, men det vil være en god investering, da det er et udtryk for, at vi ser en udvikling i byen, sagde Aqqalu Clasen Jerimiassen.

Demokraternes Lena Ravn Davidsen fortalte, at de har lagt mange forslag frem til forbedringer af vejnettet, og hun pointerede, at der også skal kigges på at forbedre forholdene for fodgængere for eksempel med etablering af vejkryds ved fodgængerfelter og mere vejbelysning, især når børnene går i skole om morgenen. Og så er er det ikke kun Ilulissat, men også i andre byer, at der er brug for at få forbedret vejnettet.

Det samme sagde Nunatta Qitornais kandidat, Svend Møller, der også nævnte lignende problemer i Uummannaq og Upernavik. Derudover gav en borger udtryk for, at der i en bygd som Siorapaluk slet ikke er vejbelysning, hvilket er en udfordring ikke mindst i de lange mørke vintermåneder, hvor der er risiko for både at møde ulve og isbjørne på vejen.

Fra IA’s Jens Ole Nathanielsen lød der et krav om, at der bliver gjort noget ved vejforholdene med det samme.

– Problemerne på vores veje er nu så farlige, at de kan udgøre en fare for personer. Skal vi afvente en forfærdelig ulykke, før vi gør noget? Nej, vi er nødt til at prioritere vores infrastruktur højere. Det vil tage tid og koste penge, men det skal gøres, sagde Jens Ole Nathanielsen.