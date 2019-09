Kommunalpolitiker: Vi skal have gjort noget ved svineriet i fangstområde

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 10. september 2019 - 11:33

Affald flyder i rensdyrfangstområdet Nassuttooq, der ligger mellem Sisimiut og Qasigiannguit.

Private billeder viser, at det bugner med efterladte motorer og både, dunke samt plastikposer.

Kommuner og Selvstyret må arbejde sammen for at rydde op på stedet, mener kommunalbestyrelsesmedlem i Kommune Qeqertalik Kristian Jeremiassen. Han foreslår nemlig, at Avannaata Kommunia, Kommune Qeqertalik, Qeqqata Kommunia samt Selvstyret betaler sammen for at rydde op på stedet.

Dyrebart sted

- Det er et dyrebart sted, som vi skal værne om. Jeg blev ked af at se billeder, hvor der var en masse affald på stedet. Jeg synes, at vi gennem samarbejde skal have ryddet op på stedet. Det kræver en masse arbejde at få det løst, siger Kristian Jeremiassen til Sermitsiaq.AG.

Store konsekvenser

Han mener, at det kan blive farligt for bestanden, hvis der ikke ryddes op i fangstområdet.

- Der er rensdyr og moskusokse i området. Dyrene skal forhåbentlig blive ved med at være sygdomsfrie. Men hvis tendensen med det kæmpemæssige affald fortsætter, kan det få store konsekvenser. Vi må gøre noget, før det er for sent. Og der må også oplysningskampagner, hvor det skal stå klart, at det ikke er godt for nogen, når der smides affald i naturen, lyder det fra Kristian Jeremiassen.