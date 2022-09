Kommunaldirektør: Der var hul i kassen

Thomas Munk Veirum Fredag, 02. september 2022 - 10:59

Byudviklingsselskabet Nuuk City Development - Siorarsiorfik (NCD) blev dan­net for fem år siden med henblik på at skabe byudvikling i Nuuk. Der skulle etableres en helt ny bydel inklusiv en tunnel gennem fjeldet, 800 boliger, en skole og daginstitutioner. Samlet pris cirka 5 milliarder kroner, der skulle finansieres via offentlige-private partnerskaber.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Fra starten mødte planen voldsom kritik, og eksperter var dybt bekymrede for gældsætningen med tanke på, at Grønlands samlede bruttonationalprodukt lyder på cirka 14 milliarder kroner. Projekterne blev siden hen skåret til og fra, og i dag er både bydelen Siorarsiorfik og tunnelen skudt til hjørne.

Men der er ved at blive bygget en ny stor skole Atuarfik Narsarsuaq i centrum af Nuuk og vi har også fået en daginstitution, brandstation og en kyststi. Men der er også gæld. Ikke i milliardklassen, men alligevel nok til, at det har givet den nye kommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq panderynker. For i disse dage opløses NCD, og kommunen får gælden, mens boligselskabet Iserit overtager boligerne.

Læs interviewet med kommunaldirektøren i denne uges udgave af Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: