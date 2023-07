Kommunaldirektør efter kritik: Det skal helt sikkert gøres meget bedre

Thomas Munk Veirum Torsdag, 13. juli 2023 - 11:53

Et stort tilsyn af handicapområdet i Kommuneqarfik Sermersooq har afdækket betydelige mangler såsom decideret rod i dokumenter, manglende handleplaner og afgørelser samt pressede sagsbehandlere.

Kommunaldirektør Ole Jakobsen siger til Sermitsiaq.AG, at han tager tilsynsrapporten meget alvorligt:

- Først og fremmest vil jeg sige, at det er en omfattende tilsynsrapport, og det er ikke spændende læsning for mig som øverste chef.

- Vi skal naturligvis lytte til, hvad tilsynet siger til os. Det skal helt sikkert kunne gøre meget bedre, siger han.

Området skal rejses og følge lovgivningen

Tilsynsrapporten rummer 19 vejledende henstillinger og påbud i fire konkrete sager.

- Henstillingerne vil vi konkret forholde os til enkeltvis - ingen tvivl om det. I forhold til påbud retter vi ind, siger Ole Jakobsen og fortsætter:

- Vi lægger os fladt ned i forhold til det her. Vi bliver nødt til at rejse området på en måde, så vi agerer efter lovgivningen, således at vores mest sårbare borgere også får den sagsbehandling og hjælp, som de har krav på.

Handicapområdet varetages på nuværende tidspunkt af to forvaltninger i kommunen - den ene forvaltning har borgerne indtil de fylder 18, hvorefter den anden forvaltning tager over.

Kun én indgang for borgere med handicap

Her vil kommunen arbejde på at sikre, at borgere med handicap kun skal henvende sig et sted, så ingen falder i mellem to stole, hvilket er en af kritikpunkterne i tilsynsrapporten.

- Det er for vores sårbare borgeres skyld. Der er ikke mange borgere, der ikke kender til vores organisering. De skal hjælpes på vej igennem systemet, og skal ikke selv løbe spidsrod mellem afdelinger, siger Ole Jakobsen.

Kommunen skal inden for to måneder udfærdige et svar til tilsynet, men selve arbejdet med at få rettet op på tingene vil tage længere tid, lyder vurderingen:

- Vi skal vide, hvordan vi retter det her op, så vi kan komme op på et niveau, som er acceptabelt. Jeg ser et større arbejde. Vi vil inden for de to måneder svare tilsynet, men det er et større arbejde, vi skal i gang med, siger Ole Jakobsen.

Medarbejdere skal opkvalificeres

I tilsynets rapport kritiseres kommunens forvaltning for ikke at leve op til lov om støtte til børn og lov om støtte til personer med handicap. Ole Jakobsen forklarer, at en af udfordringerne er mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Han mener, at det kan blive nødvendigt med et samarbejde med Selvstyret om at løse det problem:

- Vores opgave er at få opkvalificeret de medarbejdere, vi kan få fat i til opgaveløsningen. Det vil være et af de punkter, vi er nødt til at håndtere. Det kan godt være, at vi skal i samarbejde med Selvstyret for at finde ud af, hvordan vi håndterer det her, siger han og fortsætter:

Tilsynsrapport er en arbejdsvejledning

- Men selvfølgelig når man læser rapporten igennem, siger den også noget om manglende struktur om den måde, vi gør tingene på. Manglende overblik og manglende kendskab til lovgivningen.

Tilsynsenhedens rapport bliver en del af løsningen:

- Det vil jeg rose tilsynet for. Det ser rigtig grundigt ud, og det er så konkret, så det næsten bliver en arbejdsvejledning for os, til at få det her sat i system.