Kommunalbestyrelsesmedlem: Sæt gang i Paamiuts udvikling

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 25. august 2022 - 11:45

Paamiut skal ikke bruges blot som valgflæsk til kommunevalget. Det mener kommunalbestyrelsesmedlem i Kommuneqarfik Sermersooq, Dorthe-Marie Mogensen-Fontain, S, der stiller sig utilfreds med det langsomme udviklingsarbejde i Paamiut.

Mens udviklingen i Nuuk fortsætter i rygende fart, er der nemlig mere stille i Paamiut, skriver hun på Siumuts hjemmeside.

- Nuuks udvikling buldrer derudaf, og planer for Paamiut, som er blevet planlagt for længe siden bliver blot nævnt som fokusområder. Vi har mange presserende sager i Paamiut, men vi må kæmpe for at få bare lidt opmærksomhed, skriver Dorthe-Marie Mogensen-Fontain i en pressemeddelelse.

Alt i forfald

Siumut, der står udenfor koalitionen i Kommuneqarfik Sermersooq, har siden starten af denne valgperiode stillet spørgsmål om hvilke planer, der er i forhold til Paamiut. Svaret er, at kommunen vil fortsætte byggeriet i henhold til de allerede eksisterende planer, hvilket ikke stiller Dorthe-Marie Mogensen-Fontain tilfreds. Hun er lærer i Atuarfik Tuiisaq i Paamiut og har derfor sin daglige gang i byen. Og hun mener også, at der skal ske langt mere end de allerede eksisterende planer, hvor der allerede er forsinkelser.

- Det er stærkt utilfredsstillende, at man allerede nu er begyndt at udsætte planerne. Og vi er stærkt imod, at man vil udsætte planer for affaldshåndtering, som ellers skulle igangsættes i år, skriver hun.

Hun påpeger, at der er behov for nye, mere tidssvarende boliger, passende legepladser for børn, ny asfalt i veje og nye daginstitutioner.

Byggeriet skal følge kapaciteten

- Vi har brug for flere besøg, så man får et bedre kendskab til forholdene her. Vi bør have flere områder, som vi selv har myndighed og beslutningskompetence over. Vi kan ikke blive ved med at blive betragtet som nogen, der skal styres fra Nuuk.

- Vi er blevet svigtet nok, og det er på tide at kigge på hele Kommuneqarfik Sermersooq, slutter hun.

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Avaaraq S. Olsen understreger, at der er gang i byggeriet i Paamiut på nuværende tidspunkt. Den lokale entreprenør i Paamiut er i gang med at renovere folkeskolen i Paamiut, mens andre opgaver venter, til der er frie entreprenører, siger Avaaraq S. Olsen.

- En række andre projekter venter på af der igen bliver ledige kapacitet. Vi fik for eksempel ikke bud på at renovere broen og prøver derfor igen næste år. Vi kunne evt. bruge entreprenører udefra, men det ville gøre projekterne dyrere, og det ville betyde at vores kommunale midler ikke ville skabe arbejdspladser i Paamiut, siger Avaaraq S. Olsen.

Hun erkender, at projektet med modtagestationen for affald i Paamiut på nuværende tidspunkt er udskudt til næste år, da prisen er langt højere end det budgetterede. Hun understreger dog, at projektet ikke stoppes.

I koalitionsaftalen for Kommuneqarfik Sermersooq fra april 2022 står der, at den lokale beslutningskompetence skal øges i forvaltningerne udenfor Nuuk i denne valgperiode.

I Tasiilaq og Paamiut skal der igangsættes et ambitiøst udbygningsprogram med en årlig vækst på otte til 10 boliger de næste 10 år. Dette afhænger dog af anlægs- og entreprenørkapaciteten i byerne.