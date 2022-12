Kommunalbestyrelsesmedlemmer vrager borgmester: Skifter til Siumut

Merete Lindstrøm Torsdag, 08. december 2022 - 11:54

Frantz Lundblad og Karl Thue Nathanielsen skifter parti fra IA til Siumut. Ud over de to medlemmer af kommunalbestyrelsen, der skifter til Siumut i protest med Ane Hansens ledelse og oranisationsstrukturen i kommunen, er der fire bygdemedlemmer for IA, der følger trop og bliver siumutter.

Frantz Lundblad, der nu er kommunalbestyrelsesmedlem for Siumut fortæller til Sermitsiaq.AG, at det er længere tids frustrationer og utilfredshed, der nu har fået bægeret til at flyde over.

- Vi kan ikke lide den måde kommunen administreres på. Det er noget sjusk, mener vi.

Frantz Lundblad henviser blandt andet til den nylige budgetoverskridelse på socialområdet.

- Vi har intet fået at vide i udvalgene og jeg er med i både socialudvalg og økonomiudvalget, men jeg vidste ikke noget om budgetoverskridelsen før det var for sent. Økonomidirektør eller kommunaldirektør burde have informeret os. Det er er meget mærkeligt.

Der mangler ledere

Derudover er den nye organisationsstrukturen som er blevet indført den forrige valgperiode under hård beskydning.

- Vi mener, at der blandt andet skal ansættes teknikchef og direktør for skoleområdet igen. Det hele sejler og karaktererne rasler ned, fordi vi ikke har en skoleinspektør. Vi har store problemer på socialområdet og på skoleområdet.

Frantz Lundblad er skoleinspektør på Ado Lyngep Atuarfia i Aasiaat.

Borgmester i kommunen, Ane Hansen (IA,) har i nogle år arbejdet for at lave en ny organisation, der er enklere og smidigere og ikke mindst mere borgernær. Men den har fået kritik fra flere steder. Blandt andet har bygdebestyrelsesformanden i Attu og Iginniarfik kritiseret strukturen for at skabe større afstand mellem den kommunale ledelse og bygder og bygdebestyrelser.

Og kritikken har spredt sig til kommunalbestyrelsen hvor Siumuts medlemmer tilbage i august beskyldte borgmester Ane Hansen (IA) for at have begået pligtforsømmelser, og misbruge sin magt.

Siumut rykker tættere på magten

Nu vælger to af IA´s kommunalbestyrelsesmedlemmer så at skifte parti, hvilket betyder, at magtfordelingen er tæt på at tippe.

IA har frem til nu haft markant flertal på ni ud af de 15 pladser i kommunalbestyrelsen, mens Siumut har haft fire.

Nu har IA syv pladser mens Siumut har seks. Atassut og Demokraatit har hver 1 plads i kommunalbestyrelsen.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra borgmester Ane Hansen.