Kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik i kamphumør

Flertalspartierne Inuit Ataqatigiit, Demokraatit samt Atassut og oppositionspartiet Siumut i kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik har længe været på kollisionskurs, og den politiske tone er blevet endnu hårdere mellem kampfællerne i den seneste tid.

Den politiske ledelse af Kommune Qeqertalik er under al kritik, mener Siumut. Men den fjendtlige tone fra Siumut er blot udtryk for, at oppositionspartiet fortsat forsøger at skabelse splittelse hos flertalspartierne og indbyggere, mener flertalspartierne med Inuit Ataqatigiit i front.

IA må gå til bekendelse

Aqqa Samuelsen, Siumut, som er medlem i kommunalbestyrelsen udmeldte i maj, at en forfejlet politisk ledelse fra Inuit Ataqatigiit med borgmester Ane Hansen i front er skyld i, at indbyggertallet i Kommune Qeqertalik har været faldende siden kommunen blev dannet i 2018.

Derudover mener Siumut, at øget centralledelse samt uhensigtsmæssige arbejdsforhold har gjort kommunen til en uattraktiv arbejdsplads, ligesom partiet mener, at den politiske ledelse bør vise større erkendtlighed over for kommunens administrationsledelse og afdelingsledere i større grad end hidtil.

- Hvis den kommunale ledelse halter, bør den politiske ledelse indrømme og rette fejlen, men det er desværre endnu ikke sket, siger Aqqa Samuelsen.

