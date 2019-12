Kommission skal sætte turbo på kommende overenskomstforhandlinger

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 17. december 2019 - 12:09

Kommissionens hovedopgave er at fremkomme med anbefalinger til forsimpling af overenskomst- og aftalesystemet for det offentlige overenskomstområde i Grønland, både hvad angår kommunerne og Selvstyret.

Det oplyser finansdepartementet til Sermitsiaq.AG.

- De nærmere detaljer for kommissionen pågår fortsat, og det forventes, at der kan sættes navne på medlemmerne af kommissionen i starten af det nye år, lyder det fra finansdepartementet.

Langtrukne forhandlinger

Selvstyret har over 20 hovedaftaler, flere underaftaler og mange underliggende aftaleparter, som de skal holde snor i. De seneste par år har der været forhandlinger mellem Selvstyret og fagorganisationer, blandt andet arbejdstagerorganisationen SIK og sundhedskartellet PPK, der har været langtrukne.

- På den baggrund har der de seneste mange år generelt været en erkendelse blandt såvel arbejdstagerorganisationerne såvel som arbejdsgiverne i både Selvstyret og kommunerne, at det administrativt er blevet meget ressourcekrævende at forhandle og vedligeholde så mange aftaler på overenskomstområdet, oplyser departementet og tilføjer:

- På det grundlag anses det af alle som formålstjenstligt at forsøge at forsimple antallet af aftaler og også se på måden man forhandler på inden for rammerne af en kommission.

Medlemmer fra begge sider

Selvom antallet af medlemmer, og hvem de skal være ikke er på plads endnu kan departementet for finanser allerede oplyse, at der vil være repræsentanter fra både arbejdstagerorganisationer og arbejdsgiverorganisationerne.

Kommissionen forventes at blive nedsat i maj 2020, og arbejdet i kommissionen forventes at blive færdig i løbet af 2. halvår af 2021, hvilket betyder, at kommissionen får godt halvandet år at arbejde med anbefalingerne.

Flere allerede kontaktet

Sermitsiaq.AG erfarer, at både sundhedskartellet PPK, pædagogernes landsorganisation NPK og lærernes organisation IMAK er blevet kontaktet af finansdepartementet om muligt repræsentantskab i kommissionen, hvor lærerorganisationen IMAK allerede i starten af november har tilkendegivet, at de vil samarbejde om den bedste løsning. De kommende medlemmer er dog ikke fastlagt endnu.