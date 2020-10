Kommission får et år til at granske efterretningstjeneste

RITZAU, Thomas Veirum Tirsdag, 06. oktober 2020 - 09:58

Den danske regering vil fremsætte et lovforslag om en særlig undersøgelseskommission i sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste, FE. Det skal sikre fortrolighed i undersøgelsen, skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Undersøgelseskommissionen er blot et af flere tiltag, der skal følge op på sagen, hvor Tilsynet med Efterretningstjenesterne i en pressemeddelelse kritiserede FE for at begå ulovligheder, spionere mod et af tilsynets medlemmer og for at have en "legalitetskultur".

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut går ind i FE-skandale

Her i landet har Naalakkersuisut tidligere meldt ud, at man vil tage kontakt til den danske forsvarsminister om sagen. Borgere i Grønland kan nemlig også have været udsat for ulovlig indhentning af oplysninger.

- Det er afgørende, at der er tillid til, at efterretningstjenesterne agerer inden for deres beføjelser og samarbejder med de tilsyn, der skal kontrollere dem, skriver Justitsministeriet.

Behov for særlov

Ministeriet skriver i pressemeddelelsen, at der er behov for en særlov og altså en kommission, der arbejder under helt særlige omstændigheder, for at sikre fortrolighed om arbejdet og dets konklusioner.

Det skal sikre tilliden fra udenlandske efterretningstjenester til, at fortrolig viden ikke slipper ud af Forsvarets Efterretningstjeneste.

LÆS OGSÅ: Aleqa vil ha’ besked om lovbrud

- Det er desuden af hensyn til Danmarks og befolkningens sikkerhed en grundpræmis, at der ikke i forbindelse med undersøgelsen sker en spredning af meget sensitive oplysninger ud over det absolut nødvendige, skriver Justitsministeriet.

Kommissionen skal så vidt muligt aflevere sin rapport inden for et år. Dog så hurtigt som muligt når det kommer til at afklare situationen for de højtplacerede medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste, der er fritaget for tjeneste.

Landsdommere i spidsen

Regeringen lægger op til, at tre landsdommere fra Vestre Landsret skal stå for undersøgelsen, og at de skal kunne afhøre vidner.

Undersøgelsen skal til sidst munde ud i en beretning, som kun skal offentliggøres for Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.

Der skal dog laves en sammenfatning, som skal være offentligt tilgængelig.

Ud over kommissionsundersøgelsen vil der også køre "andre spor" i sagen, blandt andet en revision af loven om FE og etablering af en whistleblower-ordning.