- Det kommer bag på os: Turistaktør tvinges til at dreje nøglen om

Anders Rytoft Fredag, 12. maj 2023 - 15:43

NipiFM Maniitsoq ApS har tilbage i 2021 købt hytter i Kangia ved Maniitsoq og har siden drevet turisme med lystfiskeri efter ørreder i området, som har været udlagt til koncession med udløb i foråret 2023.

En koncession, som virksomhedens direktør Jesper Scharff Vinther, var ret overbevist om, at NipiFM Maniitsoq ApS ville få tildelt, særligt i kølvandet på samtaler med en medarbjeder i Selvstyret.

- Det var ikke noget, han kunne love på skrift eller sige med 100 procent garanti, men eftersom vi har hytterne derinde, så kunne vi (ifølge medarbejderen, red.) være ret trygge ved, at vi ville få koncessionen for området, siger Jesper Scharff Vinther.

Derfor blev han slemt skuffet, da NipiFM Maniitsoq ApS fik afslag på ikke bare én, men hele fem ansøgninger om koncession, herunder i Kangia-fjorden, hvor virksomheden har drift.

Lukker ned

Det er på trods af, at turistvirksomheden har samarbejdspartnere og har solgt billetter til turister for 2023 og 2024. Ifølge Jesper Scharff Vinther havde virksomheden en fantastisk sæson i 2022 med udsolgte billetter, hvorfor beslutningen kommer bag på ham.

- Vores agenter siger, at det har været den bedste sæson i Kangia nogensinde, siger Jesper Scharff Vinther.

Og tilføjer, at afslaget betyder, at NipiFM Maniitsoq ApS skal lukke ned fra 2024.

- Vi sætter et stort spørgsmålstegn ved, hvorfor man har givet koncessionen til en anden virksomhed, der skal starte helt forfra.

En kedelig overraskelse

Han mener, at udvalgsgruppen, som har truffet beslutningen, ikke har været objektive nok. Udvalget har ifølge Jesper Scharff Vinther trukket tæppet væk under en god forretning, der har alle parametre til at drive turismeprojektet videre.

- Det kommer bag på os, siger han.

Det kommer også bag på kommunalpolitiker Siverth K. Heilmann, som er medlem af Intatsisartut for Atassut. Derfor har han rejst en række paragraf 37-spørgsmål, der blandt andet søger svar på, hvad der ligger til grund for Naalakkersuisuts afslag på ansøgningen.

Vivian Motzfeldt, naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, erhverv og handel, oplyser, at hun ikke kan kommentere på enkeltsager, men svarer generelt, at der i henhold til loven er blevet foretaget en udbudsprodcedure, hvorefter ansøgningerne er blevet bedømt af bedømmelsesudvalget.

Har ikke givet op

Hun oplyser, at det er Naalakkersuisuts overbevisning, at sagsbehandlingen har været grundig og fyldestgørende og ser ingen grundlag til at ændre på beslutningen.

Ikke desto mindre vil Jesper Scharff Vinther og NipiFM Maniitsoq ApS, som har investeret omkring tre millioner kroner i projektet, sammen med deres advokat gå videre med sagen.

- Sagen vil formelt blive fremlagt for kommunalbestyrelsen og ombudmanden, siger Jesper Scharff Vinther.

Sermitsiaq.AG har fremlagt kritikken for naalakkersuisoq om, at udvalgsgruppen ifølge direktøren ikke har været objektive nok i tildelingen af koncessionen og venter på en tilbagemelding.