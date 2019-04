Kommentatorer: Det trækker op til folketingsvalg 26. maj

Ritzau Onsdag, 24. april 2019 - 06:26

26. maj er det bedste bud på en dato for folketingsvalget.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell.

Den sidste større politiske aftale, der kan komme på plads inden et valg, er en forbedret seniorførtidspension, og derefter har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ikke mere på sit bord, mener Engell.

- Udskrivelsen af valget kommer formentlig til at finde sted mellem 2. og 5. maj. Løkke har ikke mange muligheder tilbage, siger Engell.

26. maj er der i forvejen valg til Europa-Parlamentet. Dermed kan der komme dobbeltvalg den dag. Og hvis folketingsvalget finder sted 26. maj, vil det for første gang finde sted på en søndag.

Også Avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding, mener, at 26. maj er bedste bud for et folketingsvalg. Dog med det forbehold, at meningsmålingerne bør være bedre end nu, hvor blå blok står til at miste flertallet.

- Løkke er voldsomt bagefter. Afhængig af hvilken meningsmåling, man kigger på, er styrkeforholdet mellem blokkene, at rød blok står til 54 procent, mens blå blok står til 46 procent.

- Så sandsynligheden for at tabe valget er ret stor. Så hvis målingerne omkring 1. maj ikke bliver bedre for Løkke, bør han overveje, om han ikke skal udskyde det yderligere, siger Funding.

Helle Ib, der er Børsens politiske kommentator, peger ligeledes på 26. maj. Men hun er dog i tvivl om, hvorvidt Løkke vil vente helt til deadline. Senest skal valget til Folketinget holdes 17. juni.

Forhandlingerne om en forbedret seniorførtidspension blev genoptaget efter påskeferien. Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale forhandler om en aftale på det område.

- Det bliver formentlig i denne eller næste uge, at de forhandlinger skal afsluttes, hvis Løkke skal kunne nå at folde sådan en aftale ud, siger Engell.

- Hvis de laver en aftale, skal de have noget tid til at sælge den.

Når først aftalen om seniorførtidspension er på plads, så har Løkke ikke mere at udrette i denne valgperiode, siger Engell.

Ifølge Helle Ib "er det et must" for regeringen at lave en aftale om seniorførtidspension inden et valg. Ellers vinder S-formand Mette Frederiksen på sagen.

- Det vil være en gigantisk falliterklæring og foræring til Mette Frederiksen, hvis man ikke kan levere et substantielt modsvar til S-kampagnen, siger Helle Ib.

Forhandlingerne blev indledt efter et pensionsudspil fra netop Socialdemokratiet. Partiet vil have en aftale om differentieret pension, men det lod sig ikke gøre, og derfor er S ikke længere en del af forhandlingerne.