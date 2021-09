Kommende turistguides med til udgravning

Kassaaluk Kristensen Søndag, 12. september 2021 - 13:44

Dette års Adventure Guides begyndte deres uddannelse i august i Kangerlussuaq, tæt på det område, hvor arkæologer fra Grønlands Nationalmuseum og Verdensarvssekretariatet i Sisimiut graver.

Det gav de studerende en god mulighed for at lære om bæredygtig turismeudvikling i perfekte omgivelser. Altså i verdensarvsområdet, Aasivissuit.

Det oplyser Campus Kujalleq i en pressemeddelelse.

- Som verdensarvsområde er der både potentiale for øget turisme, men også for slid og ødelæggelse, hvis man ikke sikrer området. Det er derfor meget nødvendigt at udvikle retningslinjer for bæredygtig brug af områderne, skriver Rie Oldenburg, uddannelseschef i KVU-turisme ved Campus Kujalleq.

Særegne landskab som klasseværelse

De studerende fik mulighed for at være med til udgravningen i verdensarvsområdet i tre dage. Under besøget overværede de det særegne landskab med enestående jagtmuligheder, boliger og andre kulturlevn, der har været brugt og beboet i 4.500 år.

De studerende kunne også komme med forslag til, hvordan arkæologerne kan minimere deres aftryk, så området blev bevaret og mindst muligt påvirket.

- Her blev de studerende inviteret til at bidrage med forslag til hvordan man dels kan minimere de menneskelige ”fodaftryk” på landskabet, men også sikre turisterne oplevelsen af dette enestående område, oplyser uddannelseschefen.