Kommende sexolog: Skræmmesex hjælper ingen

Sexologi handler om seksualitet, som igen handler om drift. Og seksualitet er en lige så stor del af menneskets drift som sult og tørst. Sådan forklarer Hanne Lystrup til avisen AG om den sexologuddannelse, hun er ved at tage.

Den 54-årige kvinde arbejdede i Paarisa med dukkeprojektet, og for at hjælpe de unge folkeskoleelever bedst muligt om seksualitet bad hun ledelsen om at komme på sexologiuddannelsen. Hun ville have så meget korrekt viden som muligt at videregive til de unge.

- Jeg ville utrolig gerne ud og lave noget seksualundervisning, men jeg ville også gerne have en videreuddannelse i det, fortæller Hanne Lystrup, der er stoppet med dukkeprojektet.

Sin egen måde

Hanne Lystrup begyndte i september sidste år på Sexologiskolen som Yazmin Fox kører og vil være færdig til april næste år. Fra næste år, vil det dog være muligt, at tage uddannelsen i Grønland, når skolen åbner en afdeling her.

Tilbage til seksualundervisningen, så kaster hun sig ud i at lære 13-14-15-årige om seksualitet. Men hun gør det også på sin egen måde, selv før hun begyndte på sexologiuddannelsen.

