Kommende konsul: Grønland er et lillebitte marked

Redaktionen Torsdag, 28. maj 2020 - 17:42

USA's økonomiske pakke på 83 millioner kroner samt planer om at åbne – eller genåbne, som amerikanerne er flittige til at understrege – et konsulat i Grønland har medført utallige spekulationer, spørgsmål, analyser og vurderinger i presse såvel som på gangene hos inatsisartut, naalakkersuisut samt hos den danske regering og folketinget.

For hvad er egentlig formålet?

- Vi vil gerne dyrke det gode naboskab med Grønland, har den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, igen og igen understreget overfor medierne.

Og når historiker Bo Lidegaard anfører, at hjælpepakken blot er almisser og at USA's interesse kun skyldes Grønlands geopolitiske placering, passer det ikke, siger amerikanernes udsendte diplomat i Grønland, Sung Choi.

- Jeg kender ikke Lidegaard og har ikke læst det han siger, men vi er her for at styrke forholdet til vores nabo, siger Sung Choi til AG.

Øget samhandel

Båndene skal blandt andet styrkes gennem hjælp til uddannelse, som forudsat i Joint Committee, men også ved at skabe øget samhandel på tværs af Labradorhavet og Nordlige Atlanterhav.

Imidlertid er det grønlandske marked ikke lige til højrebenet for amerikanske virksomheder, der typisk har øjet stift rettet mod bundlinjen.

For vi er jo en lille befolkning spredt på et gigantisk område. Så der vil være betydelige omkostninger ved at skulle eksportere varer fra USA hertil, påpeger USA's kommende konsul i Grønland.

- 56.000 mennesker er ikke ret mange; Grønland er et lillebitte marked, fastslår Sung Choi over for AG.

Du kan læse mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: