Kommende borgmester: Hele kommunen skal inddrages i udviklingen

Fredag, 16. april 2021 - 12:32

Den politiske vej i Avannaata Kommunia er mildest talt kringlet efter kommunalvalget. Således har borgmesterkæden vandret rundt fra den tidligere borgmester til de nyvalgte. Sakio Fleischer, som fik tredje flest stemmer i partiet Siumut, kan lige nu se frem til at blive den næste borgmester i kommunen.

Kandidaten har allerede en vision om, hvad hans første opgave bliver, når han tager borgmesterkæden på. Sakio Fleischer vil se med egne øjne, hvordan det går med udviklingen i kommunens fire byer.

- Alle byerne, Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq og Ilulissat skal besøges. Jeg vil give borgerne i disse byer mulighed til at komme til kommunalbestyrelsen og holde møde med os om deres levevilkår og hvilke ønsker og behov, de skulle have for mere udvikling, siger Sakio Fleischer til Sermitsiaq.AG.

Jobbet som borgmester er rykket tættere på den 53-årige Sakio Fleischer, efter Palle Jerimiassen trak sig fra partiet med sine 338 stemmer, og partiets topscorer Minik Høegh-Dam trak sig som kandidat til posten på grund af en verserende retssag vedrørende euforiserende stoffer.

Norden for isoleret

Ifølge Sakio Fleischer har borgerne i Nordkommunen udtrykt deres ønske om, at folkevalgte skal komme oftere og besøge de lokale. Det vil den kommende kommunalbestyrelse realisere som det første.

Fleischer har været medlem af kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia siden 2013, og har været medlem i Avannaa efter storkommunen blev delt i to. I 2019 blev han 1. viceborgmester.

Men nu er det tid til at formulere de egentlige politiske mål.

- Som vi allerede har nævnt i valgkampen, så vil vi arbejde for bedre boligforhold, levevilkår, børnenes og de unges vilkår, forhold for ældre og sårbare samt erhverv. Disse skal vi blandt andet forhandle om i vores kommende politiske mål, forklarer den efter alt at dømme næste borgmester.

Åben for samarbejde

Siumut og Naleraq i Avannaata Kommunia har allerede lavet en samarbejdsaftale, hvor aftalen lyder, at Siumut får borgmesterposten og Naleraq får 1. viceborgmester og formandsposten for kulturudvalget.

Og en aftale er en aftale. Men den kommende borgmester, Sakio Fleischer fortæller, at han er klar til at samarbejde med andre partier i kommunalbestyrelsen.

- Det er ikke usædvanligt, at der er et godt samarbejde imellem partier i kommunalbestyrelsen. Nu har vi en aftale med Naleraq, men det udelukker ikke andet samarbejde internt i kommunalbestyrelsen på områder, vi kan enes om, siger han.

Fleischer oplyser, at indkaldelse til kommunalbestyrelsens konstituerende møde vil ske så snart, valgbarhedsnævnet har clearet alle de kommende medlemmer.