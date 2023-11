Kommando melder om stor søgning til ny uddannelse

Thomas Munk Veirum Torsdag, 16. november 2023 - 08:22

Det ser ikke ud til at blive svært for Forsvaret at få besat de første 20 pladser på den nye Arktisk Basisuddannelse, som starter op med første hold 6. maj næste år.

Hele 149 unge grønlændere har nemlig de seneste tre uger været til afprøvning til den nye uddannelse, og 61 har afleveret deres ansøgning direkte efter afprøvningen.

Det fortæller Arktisk Kommando på Facebook.

Ifølge Arktisk Koommando har der været stor interesse for at høre om uddannelsen til informationsmøderne i både Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk, Qaqortoq og Tasiilaq.

Glad for interessen

Og det glæder generalmajor Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando.

- Vi er rigtig positive over, at så mange har vist interesse for uddannelsen, og at 61 personer indtil videre har ansøgt om at blive en del af vores første hold i maj 2024, udtaler generalmajoren og fortsætter:

- De unge mennesker, som kommer til at starte på uddannelsen, kan regne med, at vi gør vores bedste for at give dem en god oplevelse og en rigtig god uddannelse inden for både Forsvaret og det grønlandske beredskab.

Arktisk Basisuddannelse har en varighed på seks måneder og har et beredskabsmæssigt fokus. Den giver mulighed for videreuddanne sig i Forsvaret eller på andre uddannelser som eksempelvis indenfor beredskab eller politiet i landet. Uddannelsen er blevet til som en del af den såkaldte Arktiske Kapacitetspakke, hvor Folketinget satte yderligere penge af til Forsvaret i Arktis.

Husk at blive afprøvet

Arktisk Kommando har tidligere fortalt, at der vil være 20 pladser på det første hold, og i januar begynder Arktisk Kommando i samarbejde med Forsvarsministeriets Personalestyrelse arbejdet med at udvælge de personer, der skal optages.

- Vi regner med, at første hold vil få besked om deres optagelse i starten af næste år, så de kan forberede sig på at starte den 6. maj, siger generalmajor Søren Andersen.

Arktisk Kommando minder om, at uden afprøvning kan man ikke blive optaget på uddannelsen.

- Arktisk Kommando opfordrer de interesserede til at blive afprøvet næste år og søge igen, skriver kommandoen på Facebook.