Kom med på Tuukkaqs jomfrurejse her: Sermitsiaq.AG fortæller

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 07. december 2022 - 15:20

- Ingen ulykker endnu. Alt kører efter planen.

Sådan siger pilot Sten Andersen til Sermitsiaq.AG under Tuukkaqs første tur til Grønland.

Han og flere andre i besætningen har også arbejdet på Air Greenlands to tidligere atlantflyvere. Vurderingen er, at den nyindkøbte Airbus 330 er topmoderne og tidssvarende.

Kort efter middag lokal tid lettede Air Greenlands Tuukkaq fra Toulouse, Frankrig med retning mod Kangerlussuaq.

Til at sikre fly og passagerer en god tur var tre piloter og otte kabinepersonale sammen med direktøren i Air Greenland Jacob Nitter Sørensen og bestyrelsen med i Toulouse for at hente Tuukkaq hjem.

God mad og ingen turbulens

- Flyvetiden er beregnet til at vare fem timer og 25 minutter og passagerer i Tuukkaq kan forvente en overdådig kaffemik med borgere i Kangerlussuaq, når flyet for første gang lander i Grønlands atlantlufthavn. Forventet ankomst er klokken 13.25 lokal tid. Lød det fra flyets højtalere inden takeoff.

Sermitsiaq.AG´s reporter mødte pilot Sten Andersen lige udenfor cockpittet for at høre, hvad han synes om sin nye arbejdsplads.

- Alt kører efter planen og cockpittet ligner Norsaqs på mange punkter, men har udstyr der er mere moderne som gør arbejdsdagen mere nem og effektiv. For eksempel er der satellitforbindelse i cockpittet, hvilket er nyt, fortæller piloten.

Han har været med på jomfrurejser med både Kunuunnguaq, Grønlands første atlantflyver og Norsaq og nu altså med nyeste skud på stammen -Tuukkaq.

Før Tuukkaqs jomfrutur har Sten Andersen været i Finland og testfløjet A330 i en simulator. Han føler sig derfor godt klædt på til at flyve Tuukkaq, fortæller han.

Stort at være med

Stewardesse Birgitte Mølgaard Nielsen, Aka, har også været stewardesse i flere år, og har oplevet både Kunuunnguaq og Norsaq. Hun har været med til at designe Tuukkaqs køkkenindretning, som repræsentant for stewarderne hos Air Greenland.

- Det er spændende at være med på jomfruturen. Vi skal lige lære, hvor alting ligger, så kører det. Vi er ikke bekymret for selve flyvningen, men det er virkelig stort for mig at være besætning ved afhentning af flyveren, fortæller Birgitte Mølgaard Nielsen.

Hun er med sine mange års erfaring som kabinepersonale vandt til at servicere passagerer og halvejs på turen beder Sermitsiaq.AG om en status på situationen.

-Jeg kan se, at passagererne er muntre og glade. Det betyder også, vores service er helt i top, siger hun.

Lækker mad og standsmæssig ankomst

Der blev serveret flere retter undervejs, og der var ikke sparet på desserten. Kassaaluk Kristensen

Den overdådige frokost af vegetariske retter, fisk, frugtbakke og dessert samt en behagelig tur næsten uden turbulens er med til at gøre turen til Grønland hyggelig for passagererne. Også den voldsomme lyd i Norsaq er nu erstattet med mindre, brummende lyd, hvor samtaler kan køres nemmere.

Birgitte Mølgaard Nielsen. er da også godt tilfreds med kabinepersonalets indsats.

- Vi har ingen udfordringer ved servicering af passagerer. Jeg er meget tilfreds med kvaliteten af den service, vi giver. Det går som smurt

I Kangerlussuaq er udrykningskøretøjer linet op med blå blink og sirener for at tage imod det nye atlantfly ved landingen.