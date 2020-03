Kom hele vejen rundt om Nuuk

Redaktionen Lørdag, 07. marts 2020 - 10:50

Missionæren Hans Egede anlagde Nuuk på en halvø med vand på tre sider, og derfor har landets hovedstad den længste og mest imponerende kyststrækning af alle byer i Grønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Kysten veksler med flade strande og stejle fjelde, men den varierede kyststrækning gør det samtidig vanskeligt at gå hele vejen rundt om Nuuk.

Kommuneqarfik Sermersooq vil gerne vise byen frem fra sin flotteste side, og 1. etape af en kyststi er netop åbnet. Denne etape, som kommunen kalder for den kulturelle kyststi, går fra Kolonihavnen til Saqqarliit - med et lille slip for enden af Tuapannguit, hvor de gående skal over vejen.

Kyststien er anlagt som en gangbro i træ, der hægter sig på fjeldsiden. Undervejs er der lavet udsigtsplateauer, hvor den gående kan stoppe op og nyde udsigten - dels over fjorden mod Nordlandet og dels mod byen, som den har udviklet sig på godt og ondt siden Hans Egedes tid.

Fra havn til havn

2. etape skal går fra Saqqarliit til Skibshavnen.

De to etaper til sammen betyder, at byens indbyggere og gæster uden fare for liv og lemmer kan gå fra det historiske kvarter i Kolonihavnen forbi herrnhuternes bygning til byens mangeårige knudepunkt i Skibshavnen.

2. etape fra Saqqarliit til Skibshavnen er en længere strækning end 1. etape.

– Kommunen har endnu ikke besluttet, om denne etape skal anlægges i et stræk eller i mindre bidder. Mest sandsynlig er dog, at næste anlægsopgave går fra Saqqarliit til Biologstationen i bunden af Sana-bugten, hvorefter etapen bliver afsluttet fra Biologstationen til Skibshavnen, siger Anlægs- og Miljøforvaltningens direktør Hans Henrik Winther Johannsen til Sermitsiaq.

