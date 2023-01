Kollegielejer: Umenneskelige boligforhold i kollegiet

En lejer i et kollegieværelse i C.E. Jansensvej, som Iserit administrerer i Nuuk fremviser billeder af værelset, som er utæt og ubeboelig. Han venter stadig på, at administrationen handler på henvendelserne.

Kassaaluk Kristensen Fredag, 20. januar 2023 - 07:57

Sorte plamager ved dørtrin og vindueskarme, der kan tyde på skimmelsvamp. Dårligt indeklima og kloaklugt. Vind og vand, der trænger ind i værelset på grund af utætte gummilister ved vinduer.

I sådan et værelse på C. E. Jansensvej bor NI-studerende Qillaq Lyberth. Han flyttede ind i august 2022, og siden har han henvendt sig til administrationen Iserit A/S med henblik på at få udbedret flere fejl på hans kollegieværelse.

- Jeg har henvendt mig til Iserit A/S for at få rettet en utæt dør, for at få tjekket tegn på skimmelsvamp i dørkarme og angående for meget betaling i husleje. Det er meget frustrerende, at serviceniveauet ligger så lavt hos administrationen. Det kræver meget af ens energi, når de ikke reagerer på henvendelserne, fortæller Qillaq Lyberth.

Han oplyser, at han på nuværende tidspunkt ikke benytter soveværelset på grund af stank af kloak, som endnu ikke er udbedret. Han venter dermed stadig på, at administrationen handler på hans henvendelser.

Sermitsiaq.AG har skriftlig dokumentation på flere henvendelser, der er sendt til Iserit A/S. Så sent som den 18. januar har han rykket på endnu en henvendelse, og venter på svar.

Direktør: Det skal selvfølgelig undersøges

Sermitsiaq.AG har forholdt direktør i Iserit A/S kritikken og forholdene af et kollegieværelse, som en lejer bor i. Direktør Torben Kortegaard forklarer overfor Sermitsiaq.AG, at det ikke altid er nødvendigt at istandsætte et kollegieværelse, før næste indflytter, da lejerne er lejere i en kortere periode ad gangen. Lejlighederne bliver dog altid besigtiget efter endt lejemål.

Men i forhold til forhold, som det Qillaq Lyberth har beskrevet overfor Sermitsiaq.AG, erkender direktøren, at værelset ikke lyder beboeligt.

- Hvis lejligheden er i så dårlig stand, som du beskriver det, så lyder det ikke som beboeligt og skal selvfølgelig undersøges igen af min tekniske afdeling, lyder det fra direktør i Iserit A/S, Torben Kortegaard.

Mulighed for vakant bolig

I et tidligere, skriftligt svar har Torben Kortegaard forklaret, at Iserit A/S råder over boliger, der kan benyttes vakant, hvis der er større behov for istandsættelse af lejligheder.

Behovet for istandsættelse kan variere fra lejer til lejer. Hvis lejer har været påpasselig med boligen kan behovet være mindre. Ved fraflytning bliver der altid foretaget en besigtigelse af lejligheden for at sikre, at lejligheden er beboelig.

- Vi normalistandsætter ved behov. Hvis behovet for istandsættelse opstår mens der er en lejer, har vi vakante boliger, så lejeren kan flytte midlertidigt, fortæller Torben Kortegaard.

Direktøren oplyser videre, at Iserit A/S er vidende om, at de to kollegieafdelinger, som boligselskabet administrerer, har haft udfordringer med vandindtrængning under storm og regn. Boligselskabet arbejder på at rette fejl ved facader af bygningerne.