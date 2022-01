KOKS kommer til Grønland i 2022

Kassaaluk Kristensen Mandag, 03. januar 2022 - 09:57

Færøske KOKS er kendt af de fleste nordiske gastronomi entusiaster, da den færøske restaurant siden 2019 har været tildelt to Michelin stjerner og er den mest afsidesliggende Michelin restaurant.

I sommersæsonnerne 2022 og 2023 vil World of Greenlands Ilimanaq lodeg ved Ilulissat, i samarbejde med Hotel Arctic, være KOKS’ hjemlige rammer, hvor der tilbydes et gastronomisk niveua, der ikke tidligere er set i Grønland, skriver World of Greenland og Hotel Arctic i en pressemeddelelse.

- Den unikke kombination af gastronomi fra øverste internationale hylde, det nordatlantiske køkkens iboende bæredygtige karakter samt Diskobugtens særegne natur og råvaregrundlag, taler til alle sanserne og er præcis det der skal til, for at appellere til de typer gæster vi prøver at ramme, udtaler Hjörtur Smárason fra Visit Greenland.

Oplæring af lokale

Mens KOKS er i Ilimanaq lodge i de to næste sommersæsonner, vil fagpersonalet blive oplært i konceptet, så de lokale fortsat kan tilbyde gastronomi på internationalt niveau, lyder det.

Det er borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen stolt over:

- Jeg er meget stolt over, at KOKS har fundet det attraktivt at have base i Ilimanaq over to somre for både at eksperimentere, udvikle og ikke mindst at lære fra sig. Det er en unik mulighed for at fremvise vores fantastiske råvarer og natur, som forhåbentlig giver en vedvarende effekt lokalt, udtaler borgmester i Avannaata Kommunia Palle Jeremiassen.

KOKS startede på Færøerne tilbage i 2011 med fokus på bæredygtig udnyttelse af lokale råvarer. Derudover har KOKS siden 2020 været tildelt Michelins emblem for bæredygtig gastronomi.