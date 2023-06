Koks beholder to Michelin-stjerner

Anders Rytoft Mandag, 12. juni 2023 - 17:55

Restaurant Koks genvinder sine to Michelin-stjerner.

Det står klart mandag, hvor Michelin har uddelt stjerner til Nordens restauranter ved et stort event i Finland.

Og det betyder enormt meget, fortæller Poul Andrias, der er Koks køkkenchef:

- Vi er glade og stolte over at have fået den anerkendelse. Det er meget arbejde og mange timer, som ligger i det, så det betyder rigtig meget, at vi kan beholde vores to stjerner.

Betragter sig som grønlandsk restaurant

Koks hører normalt hjemme på Færøerne, men er midlertidigt flyttet til Ilimanaq syd for Ilulissat. Det er andet og sidste år, at restauranten drives i Grønland, men selvom helhedsindtrykket og smagsoplevelserne er grønlandske, så bliver restauranten af Michelin-guiden betragtet som færøsk.

- Vi havde selvfølgelig håbet, at vi ville komme på verdenskortet for at have en restaurant i Grønland, men de (Michelin-guiden, red.) siger vi er en færøsk restaurant. Vi bliver ikke anerkendt for at være en restaurant, der 100 procent er i Grønland, siger køkkenchefen.

LÆS OGSÅ: Michelin-stjerner skinner over Grønland

Og tilføjer, at Koks ser sig selv som en grønlandsk restaurant, så længe den er i Grønland.

Om Michelin-guidens inspektører har besøgt Koks eller ej, ved han ikke. Men, siger Poul Andrias:

- I og med at vi har genvundet stjernerne i år, så går jeg ud fra, at de er glade for det, vi gør, og at de har besøgt os for at holde øje med os.